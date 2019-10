Sardegna ​Un morto e un ferito su cargo, incidente causato da maltempo Inchiesta aperta dalla procura di Sassari sulla morte del marinaio 24enne

Sarebbe stato provocato dalle cattive condizioni meteo-marine l'incidente sul cargo "Malta" del gruppo Grimaldi, in cui è morto un marinaio bulgaro di 24 anni e un altro è rimasto ferito. La nave, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres, è attraccata nel pomeriggio nello scalo turritano - l'arrivo previsto era alle 8.30 - e a bordo sono subito saliti gli uomini della Capitaneria per tutte le verifiche del caso. Il rapporto sarà poi trasmesso alla Procura di Sassari, che sull'incidente ha aperto un'inchiesta. Da una prima ricostruzione, sembra che i due marittimi siano caduti a causa del mare in burrasca: la peggio l'ha avuta il ragazzo di 24 anni.È stato il mare in burrasca a provocare l'incidente sulla nave cargo Malta del gruppo Grimaldi in cui è morto un marinaio bulgaro di 24 anni e altri tre suoi connazionali sono rimasti feriti: lo ha riferito la compagnia di navigazione. L'incidente è avvenuto alle 10 del mattino durante la navigazione da Cagliari a Porto Torres. "Un'onda, provocata dalle avverse condizioni meteo, ha causato la caduta violenta" dei quattro marinai che si trovavano a prua sul ponte superiore per un giro d'ispezione, ha spiegato la Grimaldi. Nel pomeriggio la nave Euroferry Malta, partita domenica sera da Cagliari, ha ormeggiato a Porto Torres, dove i feriti sono stati sbarcati per poi essere trasferiti all'ospedale di Sassari. La Euroferry Malta, di proprietà della società Malta Motorways of the Sea Ltd, batte bandiera maltese ed è sotto la responsabilità tecnico-operativa della società greca di ship management Valiant Shipping. Vi erano stati imbarcati 87 mezzi pesanti (tra camion, semirimorchi e container) e 50 automobili. Il vertice del Gruppo Grimaldi ha espresso il suo profondo rammarico per l'incidente e la sua vicinanza alla famiglia del defunto, ai feriti e ai loro familiari, ai quali fornirà il massimo sostegno.