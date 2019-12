Volontari al lavoro anche all'estero Pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio per 60 mila poveri Il tradizionale pranzo di Natale per i poveri offerto dalla Comunità di Sant'Egidio, da quello tradizionale di Trastevere, nato nel 1982, a tante altre città

La Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, ospita il tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, iniziativa che viene proposta anche in altre città. Il pranzo di Natale di Sant’Egidio è divenuto tradizionale da quando, il 25 dicembre 1982, venne allestito a Trastevere, il primo pranzo con i poveri. Si trattava, allora, di una ventina di persone, ma l’invito si è allargato: nel2018 si è apparecchiata la tavola per circa 60mila invitati in Italia e per 240 mila nel mondo, tra Europa, Africa, Asia e America.A Catania, pranzo di Natale per 600 persone bisognose; a Matera l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio si tiene nel Salone dell'Immacolata. Oltre 1400 le persone in difficoltà ospiti del pranzo diNatale allestito a Novara dalla Comunita' di Sant'Egidio, grazie al lavoro di 400 volontari che hanno organizzato tavolate in palestre, case di riposo e d'accoglienza del capoluogo piemontese e della provincia.A Genova, mille volontari impegnati per offrire un pasto a circa 8mila persone in 60 punti nella giornata del 25 e in quelle precedenti e successive. Per tutti un menù delle feste con antipasto, lasagne, arrosto, frutta fresca, panettone e spumante, caffé e cioccolatini e un regalo personalizzato per ogni ospite. Il pranzo principale, come gli scorsi anni, si svolge nella Basilica dell'Annunziata.A Napoli, la Comunità organizza cene itineranti della vigilia per i senzatetto e un grande pranzo di Natale rivolto alle persone più fragili, poveri e anziani soli.Non solo pranzo di Natale: sono molte le organizzazioni attive nella distribuzione degli alimenti, dalla Caritas Italiana alla Fondazione Banco Alimentare, dalla Croce Rossa Italiana alla stessa Comunità di Sant'Egidio. E si contano ben 10.500 strutture periferiche (mense e centri di distribuzione) promosse da 200 enti caritativi impegnate nel coordinamento degli enti territoriali ufficialmente riconosciute dall'Agea, che si occupa della distribuzione degli aiuti.