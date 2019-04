​Prato, aggressione a giornaliste Rai: identificati e denunciati quattro autori ​Si tratta di tre donne e un uomo, di età tra i 35 e i 45 anni

Troupe Rai aggredita

Sono stati identificati dalla squadra mobile della questura di Prato e denunciati gli autori dell'aggressione alla giornalista del Tgr Rai di Firenze Giulia Baldi e all'operatrice Daniela Pecar, avvenuta ieri mattina vicino al cimitero di Paperino, alla periferia di Prato, mentre stavano realizzando un servizio giornalistico sul sequestro di una discarica abusiva operato dopo un blitz interforze.Si tratta di tre donne e un uomo, di età tra i 35 e i 45 anni, di etnia rom. Sono stati denunciati alla procura della Repubblica per minacce. Una delle tre donne è stata denunciata anche per percosse.Mentre stavano realizzando il servizio televisivo, in via del Pozzo, le due giornaliste sono state avvicinate dai quattro che le hanno minacciate e poi aggredite cercando di impossessarsi delle loro attrezzature per le riprese. Un simile trattamento è toccato ad alcune anziane donne che si trovavano sul posto. All'arrivo degli agenti della polizia i protagonisti dell'aggressione si erano già allontanati. Un equipaggio delle volanti ha poi controllato un gruppo di roulotte in via del Pozzo, dove sono state identificate le quattro persone poi denunciate.