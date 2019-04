Quartiere Eur Precipita dalla finestra di un liceo a Roma, grave professore

Liceo Vivona (Ansa)

Un professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto intorno alle 9.15 al Liceo Vivona, nel quartiere Eur.L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Da una prima ricostruzione, il docente è precipitato da una finestra. È stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo dove si trova in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.