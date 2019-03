Considerato il 'Nobel dell'informatica' Premio Turing assegnato a tre pionieri dell'Intelligenza artificiale Due sono ricercatori presso Atenei canadesi: Yoshua Bengio, dell'Università di Montreal, e Geoffrey Hinton, dell'Università di Toronto, che condividono il premio con Yann LeCun, della New York University

Official citation from the Association for Computing Machinery for the 2018 Turing Award.https://t.co/MqSDwzLc2C https://t.co/MqSDwzLc2C — Yann LeCun (@ylecun) March 27, 2019

Il premio Turing, considerato per l'informatica l'equivalente del Nobel (e finanziato da Google) è andato quest'anno a tre professori universitari che, aprendo la strada alle sue prime applicazioni pratiche, dalla robotica alla medicina. Due sono ricercatori presso Atenei canadesi: Yoshua Bengio, dell'Università di Montreal, e Geoffrey Hinton, dell'Università di Toronto, che condividono il premio con Yann LeCun, della New York University. Ecco il tweet con cui LeCun rende noto il premio:L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera per i computer ma non solo: oggetti domestici e smartphone riconoscono ormai volti e luoghi, con un livello di sofisticazione tale che le persone considerano naturale 'dialogare' con gli assistenti digitali come Alexa e Siri o a ricevere suggerimenti mirati da Amazon, Spotify o Netflix.Perché ciò accadesse c'è stato il lavoro da parte di scienziati informatici come Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e Yann LeCun. La loro intelligenza umana ha aiutato a rendere possibile alle macchine imparare a risolvere problemi e a eseguire compiti in autonomia, vale a dire a sviluppare la capacità di auto-apprendimento, quella che ora è comunemente nota come "intelligenza artificiale".Il premio Turing, ispirato alla figura di Alan Turing, matematico, logico, crittografo filosofo britannico, considerato uno dei padri dell'informatica, è destinato alle applicazioni per l'industria tecnologica e finanziato da Google - azienda dove l'intelligenza artificiale è parte del Dna - con un milione di dollari.