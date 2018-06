Praga Il presidente ceco Miloš Zeman brucia in pubblico gigantesche mutande rosse Gli erano state "regalate" per protesta contro la sua politica filocinese e filorussa

Nel 2015 il gruppo artisticoappese sulla residenza del capo dello Stato gigantesche mutande rosse, protestando in questo modo per la politica filorussa e filocinese di Zeman. In seguito l’ufficio di presidenza ha acquistato le mutande al Demanio per una cifra simbolica, letteralmente per un soldo. Ora Zeman ha convocato i giornalisti e due pompieri hanno posto “l’opera d’arte” sulla brace, dandola alle fiamme.In questo modo, ha spiegato il presidente ceco, ho voluto dimostrare che la politica “va condotta sulla base dello scambio di opinioni, mentre il tempo della biancheria intima in politica è scaduto”.