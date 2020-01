Attacco agli Usa, Rohani: "Ci avete tagliato le braccia, vi taglieremo le gambe"

Se gli Stati Uniti hanno ''tagliano la mano'' al generale Qassem Soleimani, l'Iran risponderà tagliando loro ''le gambe''. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani commentando il lancio di missili contro le basi militari americane in Iraq in risposta all'uccisione del generale Soleimani in un raid aereo Usa a Baghdad. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars.Questa mattina la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei ha commentato l’attacco alle basi Usa in Iraq come uno “schiaffo in faccia”."Ieri notte li abbiamo schiaffeggiati", ha detto parlando dalla citta' santa di Qom. "Ma se si arriva al confronto, le azioni militari di questo tipo non sono sufficienti ... la presenza corrotta degli Stati Uniti deve finire". "I nostri nemici principali includono il sistema arrogante degli americani e del sionismo", ha aggiunto. Khamenei: Rivoluzione è viva, Usa saranno sempre contro Iran. "Dovremmo diventare più forti cosicché il nemico non possa farci del male, gli Usa non metteranno mai fine al loro stato d'inimicizia con l'Iran", ha proseguito secondo l'agenzia Tasnim.IL ministro degli esteri iraniano ha precisato che l'attacco dell'Iran alle basi Usa in Iraq è stato condotto per "legittima difesa" contro un "attacco terroristico" compiuto con l'uccisione del generale Qassem Soleimani. "Non ho dati precisi sul numero" delle vittime dell'attacco alle basi Usa in Iraq, "li fornirà l'esercito. Ciò che è certo è che la Repubblica islamica ha preso di mira una base degli Stati Uniti da cui avevano colpito il comandante Soleimani e che avevano usato in passato per attacchi contro le forze della Resistenza. Perciò è stato un obiettivo legittimo secondo il diritto internazionale", ha aggiunto Zarif.