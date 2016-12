Temi e scenari che caratterizzeranno l'anno che si sta aprendo Le domande del 2017 Quali saranno le notizie del 2017? Cosa è possibile prevedere che accada? Corrispondenti Rai e giornalisti di Rainews24 hanno cercato di rispondere ad alcune delle decine di domande che questo nuovo anno porta con sé

Condividi

Come sarà il 2017? Come si risolveranno i conflitti in corso in Siria? Si riuscirà a sconfiggere il terrorismo che ha colpito il cuore dell'Europa più volte? E poi ancora: cosa farà il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump? Quali saranno i rapporti tra Mosca e Washington? E la Brexit? L'Europa che direzione prenderà? E che anno ci aspetta sul fronte italiano? Governo stabile o elezioni? E le banche ce la faranno a salvarsi? Ci sarà più o meno lavoro? E quale futuro attende le popolazioni colpite dal terremoto?Sono queste alcune delle decine di domande a cui con - l'aiuto dei corrispondenti Rai in tutto il mondo e dei giornalisti di Rainews - abbiamo cercato di dare una risposta. Per questo è nata una pagina speciale che abbiamo deciso di intitolare, con un omaggio a Lucio Dalla, "L'anno che verrà". Potete trovare tutti gli articoli e i video a questo indirizzo: