2019/10/23 03:22

Oggi sui quotidiani In primo piano oggi sui giornali lo scambio di accuse tra il premier Conte e l'ex ministro dell'Interno Salvini. Il premier, come racconta il Corriere, difende gli 007 al Copasir e attacca il leader della lega chiedendo che risponda sul Russiagate. Il premier in realtà, sottolinea, il Messaggero non chiarisce sugli incontri tra i nostri servizi e il ministro della difesa degli usa Barr. Ora Salvini, sul caso Russiagate, racconta la Stampa, punta sulla deposizione del capo dell'intelligence. Ma proprio sul caso Russiagate M5s E Pd, così apre Repubblica, vogliono una commissione d'inchiesta. Altro tema in primo piano la decisione della sentenza della Corte costituzionale che fa cadere il divieto assoluto per i condannati all'ergastolo per mafia di accedere a permessi premio durante la detenzione. Una sentenza difesa da Luigi Manconi su Repubblica e da Zagrebelsky sulla Stampa. Apertura diversa per Avvenire e Manifesto che ricordano, invece, la tragedia dei 39 migranti trovati morti in un container in Inghilterra. Sullo sfondo il voto in Umbria di domenica prossima. Sui giornali i rapporti nelcentrodestra, ma anche nella maggioranza con l'intervista sul Corrieri della Sera di Matteo Renzi

