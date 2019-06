Peofilia, cominciato in Australia il processo d'appello per il cardinale Pell

E' iniziato il processo d'appello al cardinale australiano George Pell, il più anziano cattolico riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori. Pell è apparso nella Corte d'appello dello stato di Victoria e sarà ascoltato da tre giudici nei prossimi giorni. Il 77enne,che non era obbligato a presentarsi in tribunale, è detenuto in una prigione di Melbourne da quando è stato condannato a marzo a una pena di sei anni. L'ex ministro delle finanze di Papa Francesco è stat ocondannato lo scorso dicembre per aver abusato di due coristi di 13 anni quando era arcivescovo a Melbourne alla fine degl ianni '90.