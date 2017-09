Scontro su prosecco, il Times si scusa usando l'ironia

Il Times fa ammenda con un tocco di ironia nello scontro sul Prosecco tra Gran Bretagna e Italia dopo le accuse inglesi al vino frizzante che "danneggia i denti" per la sua acidità. In un divertente editoriale dal titolo 'Antisecco' critica la strategia di denigrare i prodotti stranieri ed elenca i grandi simboli italiani paragonandoli ai piuttosto scarsi corrispettivi nel Regno Unito. "Dobbiamo iniziare a perorare la causa che Puccini e Verdi non possono competere con Cliff Richard", si legge sul giornale. E ancora: "Per quanto riguarda le cosiddette glorie di Venezia, Siena, Firenze e Roma, tutta quella pubblicità è semplicemente uno stratagemma per dissuadere i turisti dal visitare Smethwick, Slough e Grimsby". Il giornale conclude affermando che forse è meglio affinare questa 'strategia' se la Gran Bretagna vuole veramente essere competitiva all'estero dopo la Brexit.