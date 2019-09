La perturbazione scende dalla Francia verso l'Italia Temporali in arrivo dal Nord alle Marche, allerta della Protezione civile Peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni nord-occidentali. Da lunedì il maltempo si estenderà a tutto il settentrione fino alle Marche, con temporali anche di forte intensità. Allerta arancione in Sicilia

Condividi

Una perturbazione, attualmente sulla Francia, sta per fare il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali d'Italia. E' previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo e, nel corso della giornata di lunedì, il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con temporali, localmente anche di forte intensità.In base alle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede precipitazioni dalla serata di domenica 1 settembre, a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione, dal primo mattino di lunedì 2 settembre, a Veneto, Emilia-Romagna e Marche.Lunedì allerta arancione per rischio idrogeologico sulle aree occidentali e centro-meridionali della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori. Allerta gialla su gran parte di Piemonte, Lombardia, Umbria, Marche e su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria