Forti rovesci, grandinate, raffiche di vento Protezione civile: in arrivo maltempo al nord, allerta arancione

Un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d'Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sulL'avviso prevede dal tardo pomeriggio di domenica 11 agosto 2019, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di lunedì al Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi e tegole cadute in strada. Le zone maggiormente colpite sono Collegno, Rivoli e Grugliasco, comuni alle porte di Torino.Sulla base dei fenomeni previsti ed in atto è stata valutata per lunedì 12 agosto, allerta arancione per rischio temporali sulle zone alpine occidentali della Lombardia e allerta gialla su Valle d'Aosta, parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.