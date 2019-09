Fine vita, oggi la Consulta decide sulla punibilità del suicidio assistito Cappato: una decisione che riguarda la libertà di tutti

E' iniziata da qualche minuto l'udienza alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della punibilità dell'aiuto al suicidio sollevata dai giudici milanesi nell'ambito del processo che vede imputato l'esponente radicale Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo. Cappato è presente in aula, seduto tra il pubblico assieme a Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, e Mina Welby. A prendere per primo la parola è il relatore della causa, il giudice costituzionale Franco Modugno. La questione di legittimità su cui Palazzo della Consulta è chiamato a decidere riguarda l'articolo 580 del codice penale che punisce, con pene comprese tra 5 e 12 anni, 'l'istigazione o aiuto al suicidio'."Oggi si parla di Fabiano Antoniani e non solo di me, dei diritti di troppe persone che soffrono, e delle libertà di tutti". Ha detto Marco Cappato: "Ho rispetto per il difficile compito della Corte costituzionale", ha aggiunto. A chi gli chiede se sia una sconfitta del Parlamento non avere legiferato fino a ora sul suicidio assistito, Cappato ha risposto: "E' una sconfitta di certa politica, ovvero della politica dei capi partito che prima di affrontare un tema devono prima mettersi d'accordo" invece di andare in parlamento e discutere "liberamente".