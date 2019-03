Ska Observatory Il radiotelescopio più grande al mondo si farà: ​firmato a Roma il trattato internazionale

Dopo quattro anni di negoziati e accordi è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo Ska Observatory (Skao), l'organizzazione intergovernativa (Igo) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. Skao si appresta così a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa dedicata all'astronomia, dopo l'European Southern Observatory. La convenzione è stata firmata per l'Italia dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, assieme ai rappresentanti degli altri sei Paesi membri del progetto: Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito."Siamo particolarmente orgogliosi di firmare oggi, proprio qui al Miur, il trattato per la costruzione dello Ska Observatory. Una firma che giunge dopo lunghi negoziati, nei quali il nostro Paese ha avuto un ruolo da protagonista. L'intesa testimonia lo spirito di collaborazione che la ricerca scientifica riesce a innescare fra Paesi e popoli del mondo, perché la scienza parla tutte le lingue del Pianeta, il suo linguaggio e il mondo intero". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, aprendo i lavori sella cerimonia per la firma del Trattato internazionale.