Attacchi a Biden e figlio: "corrotti" Kievgate: Trump a tutto campo su Twitter contro chi vuole destituirlo In una raffica di tweet suggerisce l'arresto di Adam Schiff, che guida l'indagine di impeachment, e dice di voler incontrare il suo accusatore, finora anonimo, che ha rivelato la telefonata con richiesta di indagare sul rivale Biden

Zelensky e Trump (Getty images)

WHO CHANGED THE LONG STANDING WHISTLEBLOWER RULES JUST BEFORE SUBMITTAL OF THE FAKE WHISTLEBLOWER REPORT? DRAIN THE SWAMP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 settembre 2019

The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 settembre 2019

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 settembre 2019

Donald Trump alza i toni e su Twitter propone un "arresto per tradimento" di Adam Schiff, il democratico a capo della commissione intelligence della Camera Usa, che guida l'indagine formale di impeachment. Trump dice di voler incontrare il suo accusatore, finora anonimo. che ha denunciato la sua telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del 25 luglio in cui il presidente chiese di indagare sul rivale democratico Joe Biden. Intanto i legali della 'talpa' o whistleblower, in una lettera esprimono preoccupazione la sua sicurezza se on sarà protetta l'identità.Donald Trump si scaglia contro il "falso whistleblower", dopo che le autorità federali hanno messo sotto protezione l'anonimo funzionario dell'intelligence all'origine del cosiddetto Kievgate."Chi ha cambiato le regole per i whistleblower giusto prima che il falso whistleblower presentasse il suo rapporto?", scrive Trump, tutto in lettere maiuscole, lanciando poi l'hashtag "FakeWhistleblower" per delegittimare la talpa che ha dato l'allarme sul contenuto della sua telefonata con l'omologo ucraino Volodymir Zeelensky, in cui chiedeva indagini sul figlio del rivale politico Joe Biden.Nella sua raffica di tweet, il presidente americano se la prende nuovamente con i "Falsi media" che non si occupano dei "Corrotti Biden", e anzi "sono ancora più corrotti dei Biden, il che è difficile" Il presidente americanoDonald Trump inoltre attacca il presidente della commissione intelligence, il deputato democratico Adam Schiff, auspicando su Twitter un suo "arresto per tradimento"."Il deputato Adam Schiff ha fatto una dichiarazione FALSA e terribile, pretendendo che fosse mia come parte principale della mia telefonata al presidente ucraino, e l'ha letta ad alta voce in Congresso e al Popolo Americano. Non ha ALCUN rapporto con quanto ho detto in quella telefonata. Arrestarlo per tradimento?", scrive Trump, accusando Schiff di aver travisato il testo della telefonata che potrebbe portare al suo impeachment.