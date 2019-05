Al vaglio telecamere della zona Roma. Ragazza violentata fuori da discoteca, indaga la Procura La giovane ha denunciato di essere stata aggredita e stuprata da un gruppo di persone

Condividi

Avrebbe conosciuto uno degli aggressori in discoteca la ragazza violentata nella notte tra sabato e domenica a Roma nei pressi di un locale vicino allo Stadio Olimpico. E' quanto ricostruito finora dagli investigatori dopo le denuncia presentata da una ragazza di 21 anni. Secondo quanto si è appreso, gli accertamenti medici hanno confermato la violenza. La Procura di Roma indaga per violenza sessuale di gruppo.La giovane, studentessa di origini etiope che vive nella Capitale, quella sera era stata in discoteca con degli amici e lì ha conosciuto un ragazzo con cui si sarebbe poi allontanata dal locale. Nei pressi della discoteca si è consumata la violenza. La giovane avrebbe raccontato di essere stata aggredita da tre persone. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile di Roma. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso i responsabili.