ITALIA

2019/11/17 11:29

Tragedia tra Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele Ragazzo di 16 anni prende di nascosto l'auto della mamma, si ribalta e muore Feriti, di cui uno in modo piuttosto grave, altri 7 ragazzini che si trovavano con lui sulla Opel. Sono stati trasportati all'ospedale di Udine e in quello di San Daniele con le ambulanze. Nessuno di loro è in pericolo di vita

Condividi Incidente mortale questa notte tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in Friuli. La vittima è un ragazzo di appena 16 anni. Il minorenne aveva sottratto il mezzo alla mamma, che quando si è accorta che non era più in garage, ha lanciato l'allarme.



Feriti, di cui uno in modo piuttosto grave, altri 7 ragazzini che si trovavano con lui sulla Opel. Sono stati trasportati all'ospedale di Udine e in quello di San Daniele con le ambulanze. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e personale dei Vigili del Fuoco anche dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento. Incidente mortale questa notte tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in Friuli. La vittima è un ragazzo di appena 16 anni. Il minorenne aveva sottratto il mezzo alla mamma, che quando si è accorta che non era più in garage, ha lanciato l'allarme.Feriti, di cui uno in modo piuttosto grave, altri 7 ragazzini che si trovavano con lui sulla Opel. Sono stati trasportati all'ospedale di Udine e in quello di San Daniele con le ambulanze. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e personale dei Vigili del Fuoco anche dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Condividi