A Piazzapulita La sindaca Raggi svela: con Conte il primo esame universitario Una conoscenza con il premier incaricato che risale ai primi anni di formazione universitaria

"Svelo un aneddoto. Conte era assistente del mio professore di diritto privato e io feci con lui il mio primo esame, era un po' severo ma giusto. L'ho rivisto poco tempo fa e non credo si potesse ricordare di me, eravamo tanti".Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Piazzapulita su La7."Sono contenta che in questo contratto di governo ci siano poteri speciali per Roma. Ci sono già nella riforma del 2010, io chiedo solo che sia applicata", ha detto inoltre la sindaca di Roma.Alla domanda su cosa chiede a Giuseppe Conte, Raggi ha risposto: "Io chiedo semplicemente di rispettare gli impegni che il Governo aveva assunto anni fa, capire che Roma è la Capitale di Italia e che se va bene Roma va bene tutta Italia".La prima cittadina ha ricordato che il debito della Capitale "da 1,3 miliardi è sceso a meno di un miliardo in due anni. E lo abbiamo fatto noi. Possiamo dire che Roma non è più ladrona. Non rubiamo più i soldi, casomai li restituiamo".