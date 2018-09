​Rai, Vigilanza: sì a risoluzione su presidente, Forza Italia si astiene Il voto apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa

Via libera della Commissione di Vigilanza alla risoluzione che impegna il Cda della Rai a esprimere un nome per la presidenza della tv pubblica, individuandolo tra tutti i consiglieri (escluso l'ad).ll voto apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa.Hanno votato a favore Lega, M5S e Fdi, mentre Forza Italia si è astenuta. Contrari i rappresentanti di Pd, LeU e Per le Autonomie.Ora tocca ai consiglieri di viale Mazzini votare, poi un nuovo voto in Viigilanza, probabilmente martedì prossimo. E scoppia la polemica politica."In Vigilanza Rai si è consumato l'ultimo atto della trasformazione del M5S da partito di lotta a partito di lottizzatori. I pentastellati, infatti, sono stati complici silenziosi della trattativa tra Lega e Fi che aveva sul piatto la presidenza della Rai e l'alleanza alle regionali, compresa la mia Basilicata. Di Maio si assuma la responsabilità di aver avallato una delle operazioni di lottizzazione più feroci degli ultimi anni, con l'aggravante del beneplacito di Berlusconi. Sono lontani i tempi in cui il Presidente Fico pretendeva che i partiti uscissero dalla Rai".Lo dichiara in una nota il componente Pd della Commissione di Viglianza, senatore Salvatore Margiotta.