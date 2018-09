Lo scontro ​Rai, capigruppo Pd: "Nomina Foa è illegittima". Appello a presidenti Camere "Sconvocate la prossima seduta della Vigilanza Rai"

"Vi chiediamo di adoperavi per sconvocare la prossima seduta della Vigilanza Rai, nella quale è prevista l'audizione di Marcello Foa, e vi chiediamo un incontro, prima di mercoledì, per potervi illustrare i nostri fondati motivi di preoccupazione per la vicenda".Così si conclude la lettera che i capigruppo Pd a Camera e Senato, Graziano Delrio ed Andrea Marcucci, hanno inviato ai presidenti delle Camere, Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati."La candidatura e successiva nomina a presidente del consigliere Foa, è a nostro giudizio - affermano i due esponenti dem - del tutto illegittima, considerato che lo stesso era già stato sottoposto al parere vincolante della Vigilanza l'1agosto, con esito contrario alla sua nomina. Tale parere, non essendo stato impugnato, conserva la sua validità ed efficacia, e dunque il Cda della società non avrebbe dovuto riproporre la medesima candidatura"."Ci rivolgiamo di nuovo a voi, nel rispetto del vostro ruolo e dei vostri doveri, affinché tuteliate la commissione di Vigilanza dall'adozione di decisione forzate che rischiano, per la loro palese illegittimità, di avere pesanti ricadute sulla Rai", concludono i capigruppo Pd.L'audizione di Foa in Vigilanza è prevista per mercoledì 26 settembre, alle ore 13, l'Aula del Palazzo S. Macuto.