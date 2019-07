Fiorello in Rai dal 4 novembre su Raiplay, Rai1 e in Radio Rai: c'è anche Fiorello nei nuovi palinsesti autunnali. E cambia Raiplay Presentati i programmi che in autunno arriveranno nelle case di tutti gli italiani. Tante conferme, ma anche tantissime novità, a partire da RaiPlay che diventerà un canale autonomo e che punterà su Rosario Fiorello per raggiungere i telespettatori

Condividi

🔋@Fiorello si sta ricaricando per noi, da novembre su @RaiPlay. pic.twitter.com/J7NbZT8ILz — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 9 luglio 2019

Oltre 70 nuove produzioni tra tv, radio e web e oltre 60 nuove conduzioni e talent. La Rai ha presentato i palinsesti d’autunno 2019 e le anticipazioni per l’inverno 2020 nell’ottica della valorizzazione del servizio pubblico attraverso pluralismo, innovazione e volontà di proseguire sulla strada del cambiamento. In partenza 49 nuove produzioni sulle reti generaliste, 18 nuove conduzioni tra Rai1, Rai2 e Rai3, 21 titoli nuovi per la radio e 37 nuove voci. La tendenza si conferma anche sui canali specializzati con 35 nuove produzioni e 5 nuovi volti. Tra le grandi novità c'è il ritorno di Rosario Fiorello.Si è detto e scritto di tutto, ma ora è ufficiale: "Fiorello torna in Rai con un progetto su RaiPlay". Lo ha ufficializzato l'Ad Rai, Fabrizio Salini, alla presentazione dei palinsesti a Milano. "Rosario Fiorello tornerà in Rai ma sbarcherà su RaiPlay con un nuovo contenuto sulla piattaforma digitale - ha annunciato Fabrizio Salini oggi a margine della presentazione dei palinsesti autunnali -. Siamo sereni, abbiamo condiviso il progetto con Fiorello. E' unico a livello mondiale. Si tratta di 18 show live su RaiPlay, preceduti da 5 access su Rai1 e 6 puntate sulla radio. E' un grande progetto multipiattaforma e multimediale. La Rai è l'unica e la prima in un progetto di questo tipo. Sono orgoglioso di aver portato Fiorello a bordo. Inizierà il 4 novembre". "La Rai vuole cambiare passo. E' un'azienda di servizio pubblico inclusiva e non deve dimenticare nessuno. E' digitale e contemporanea. Mettiamo al centro dell'offerta la nostra piattaforma RaiPlay, un modello di fruizione che non possiamo non intercettare perché il consumo va in quella direzione". In autunno la piattaforma on demand sarà completamente aggiornata."Siamo pronti per questa avventura che mi ha già fatto dire due o tre volte 'chi me l'ha fatto fare'. RaiPlay è un mondo bellissimo, abbiamo solo un telespettatore ed è Salini. Se i vertici saltano, il programma non si fa più e io sono contento. Non perché non lo voglia fare, ma perché sono ansioso". Così Fiorello scherza in un videomessaggio inviato alla presentazione a Milano dei palinsesti Rai dell'autunno, a proposito del suo show al via il 4 novembre su RaiPlay."La Rai cambia passo". Così l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2019, oggi a Milano. "Il percorso per cambiare passo - dice - è già avviato e siamo sicuri di farcela". Si parte dalla trasformazione della tv pubblica da broadcaster a media company. "La Rai - spiega Salini - passa da broadcaster, quindi da distributore, a ideatore e produttore di contenuti originali". E si apre all'on demand, per andare oltre la tv: "Al centro della nuova offerta - continua l'ad - c'è RaiPlay, per intercettare un nuovo modello di fruizione on demand". "Dopo un lungo studio, oggi il Paese è tecnologicamente maturo e in autunno Rai Play cambierà, diventando un canale autonomo. Non inseguiremo le offerte di altri ma giocheremo da leader grazie alla nostra storia". Un rinnovamento realizzato con competenze interne. La nuova RaiPlay sarà compatibile con tutti i device, smart tv comprese."La Rai oggi dimostra di voler investire in modo intenso e creativo nel futuro. La tv sta cambiando nel modo di fruizione, è una sfida anche con i nuovi player internazionali. Dobbiamo essere sempre più una spugna che assorbe il pluralismo del Paese. Dovremo avere coraggio, forza e tenacità per metterci in gioco, adeguare i nostri linguaggi e le produzioni per essere al passo coi tempi e con l'Italia. Abbiamo un grande futuro davanti, a condizione che si creda nelle nostre capacità di successo". Lo ha detto il presidente Rai Marcello Foa alla presentazione dei palinsesti autunnali a Milano. La tv di Stato "vuole investire in modo intenso e creativo nel futuro. Questo spirito deve essere confermato e incrementato percheé abbiamo un grande futuro" ha concluso.L'approdo in prima serata di Mara Venier con La porta dei sogni, uno show che celebra le storie, in onda dal 20 dicembre. Una vita da cantare con Enrico Ruggeri dal 16 novembre, impegnato nel racconto dei grandi cantautori, e Venti anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio dal 29 novembre. Sono le novità del prime time annunciate da Teresa De Santis, direttrice di Rai1, alla presentazione dei palinsesti Rai. E ancora, Lorella Cuccarini alla 'Vita in diretta', il pomeriggio sul primo canale. "Da Rai1 ci si aspetta sempre il rispetto della tradizione - ha spiegato Tereda De Santis, direttore di Rai1, - anche percheé è la rete più larga quindi i cambiamenti vanno fatti con delicatezza. Il suo pubblico è' per la maggior parte femminile". Si confermano sulla prima rete alcuni classici come "Tale e quale show" di Carlo Conte, mentre da Rai 2 arriva la fiction, 'Il commissario Schiavone'. E ancora, la coppia Belen Rodriguez e Stefano Di Martino insieme per presentare il Festival di Castrocaro il 3 settembre.Un "film-documentario" su Carlo Cattaneo, uno dei padri del pensiero federalista italiano, e una "grande serie" sul periodo storico compreso tra gli anni 1914 e il 1922, con l'avvento dei grandi partiti di massa. Sono due delle novità autunnali della Rai, anticipate dalla direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, durante la presentazione dei palinsesti dell'azienda di viale Mazzini. L'obiettivo, ha aggiunto, è di "riscoprire le grandi radici identitarie" del Paese. "Andremo a ricostruire le radici di Carlo Cattaneo", ha proseguito, senza dimenticare l'attenzione per "le donne del Risorgimento". Nell'offerta di Rai Cultura c'è anche un film documentario su Mike Bongiorno a dieci anni dalla morte e uno su Fausto Coppi e cent'anni dalla nascita.Una serata evento con Renzo Arbore dedicata a Renato Carosone è il programma con il quale il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha iniziato l'esposizione dei palinsesti autunnali della rete, prima di annunciare "una scommessa": Maledetti amici miei con Sandro Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber "aiutati da Max Tortora e da Margherita Buy" a svelare aspetti sconosciuti della loro vita. Quindi il trasloco di Fabio Fazio che lascia Rai1 in onda la domenica dal 29 settembre con Che tempo che fa. Confermatissimo "Pechino Express" anche quest'anno condotto da Costantino della Gherardesca.Su Rai3, la rete diretta da Stefano Coletta, oltre ai suoi programmi collaudati, tornano anche Raffaella Carrà che tanto entusiasmo ha suscitato con il suo A raccontare cominciatu, e Serena Dandini che, dopo La tv delle ragazze, proporrà il nuovo programma Assemblea generale, dedicato ai nuovi talenti della comicità.Non potevano mancare le indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo. Premesso che Sanremo Giovani si svolgerà il 17 dicembre, sul Festival della Canzone italiana edizione numero 70 l'Ad Salini ha detto che "Stiamo valutando una serie di ipotesi. Dopo la presentazione dei palinsesti ci metteremo al lavoro con la direttrice di rete. Inizieremo dalla prossima settimana". E riguardo la presenza di Mogol come direttore artistico della manifestazione ha aggiunto: "Mogol io non l'ho contattato, ma è un'ipotesi che non escludiamo". "Abbiamo deciso di aspettare la presentazione dei palinsesti per entrare nel vivo della contrattazione su Sanremo. Abbiamo iniziato, ma stringeremo nelle prossime settimane".Costanzo, Minoli, Morgan, Stato Sociale e Venier: Nomi nuovi e talent popolari sono il mix con cui Rai Radio ha presentato i palinsesti del prossimo autunno. In particolare, Roberto Sergio, direttore Rai Radio, ha annunciato tutti i talent che si succederanno ai microfoni. Rai Radio1 aprirà con l’arrivo di Giovanni Minoli con “Il mix delle 5”, un format ispirato allo storico programma tv 'Mixer', per approfondire i fatti del giorno alla luce della storia. Grande ritorno per 'Stereonotte', il programma musicale che torna in versione quotidiana.Rai Radio 2 punterà sul target dei più giovani con ben 6 programmi musicali: Back2black, Rock’n’roll circus, Musical box, Stato sociale, Nek e Delogu, Radio2live. Per lo stesso motivo sono sbarcati a Radio 2 anche DJ Osso con Pippo Lorusso e Antonio Mezzancella (ex M2o). E ancora Paola Turci e il trio dei Rimandati. Racconto e storytelling invece con Pino Insegno e Matteo Caccia. Novità importante anche per Radio 2 Social Club che avrà una versione televisiva su Rai 2. E ancora, due nomi di eccellenza per “illuminare” la radio: Morgan e Mara Venier. Il primo avrà un ciclo di otto puntate monografiche dedicate ciascuna alla storia di un grande cantautore italiano, da Tenco a Battiato, da Modugno a De André. Con musica dal vivo, dialoghi e canzoni originali. Mara Venier arriva per la prima volta in radio con un talk in stile 'Chiamate Mara 3131': ospiti, chiacchiere e intrattenimento per la regina della pop tv. Infine, Fiorello, con incursioni a sorpresa in radio a intervallare il palinsesto.Su Rai Radio 3 verrà dato ampio spazio alla “cultura in piazza”: le piazze d’Italia come forma di socialità, i festival culturali raccontati in diretta, con interviste e collegamenti. Un cartellone che attraversa l’intero palinsesto.