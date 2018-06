Saxa Rubra ​Rai: guasto tecnico fa saltare segnale, verifiche su cause

"Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l'esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità".Lo comunica la Rai in una nota in cui "si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio".L'Acea ha poi informato che è rientrato il guasto. L'azienda che fornisce l'elettricità "ha provveduto a rialimentare".