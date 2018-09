La polemica ​Rai, vertici M5s: su Foa stop perdite tempo, se salta ce ne faremo una ragione

Alla vigilia della Vigilanza Rai che dovrebbe dare il via libera alla risoluzione Lega-M5S per la nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai, la partita appare ancora aperta.Dall'entourage del vicepremier Luigi Di Maio spiegano infatti all'Adnkronos che ''su Foa il tempo scade questa settimana, non si accettano altre perdite di tempo. Se non si può mettere Foa, ce ne faremo una ragione'', ragionano i vertici pentastellati lasciando intendere di essere pronti anche alla nomina di un altro profilo pur di sbloccare la partita di viale Mazzini.