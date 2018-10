Raid xenofobo a Macerata, Traini: "Ho sbagliato, non provo odio razziale" Attesa per oggi la sentenza del rito abbreviato in Corte d'Assise

"Scusate, ho sbagliato". Lo ha detto Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in Corte d'Assise. "Non provo nessun odio razziale - ha aggiunto leggendo frasi scritte su fogli - volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione: anche la mia ex fidanzata assumeva sostanze. In carcere ho maturato una nuova cognizione dei fatti".Luca Traini, 29enne di Tolentino, il 3 febbraio scorso ferì sei cittadini di colore per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, avvenuta qualche giorno prima. Il processo a Traini davanti alla corte d'Assise di Macerata, presieduta da Claudio Bonifazi, si svolge con il rito abbreviato e, di conseguenza, a porte chiuse. Il 29enne è accusato di strage, tentato omicidio plurimo e danneggiamenti aggravati dall'odio razziale.Le prime quattro udienze sono state dedicate soprattutto ad analizzare la salute psichica dell'imputato: "Capace di intendere e volere" al momento del raid e legato "a uno stato emotivo e passionale", secondo l'accusa e la perizia del consulente del tribunale, Massimo Picozzi; sofferente "di un disturbo bipolare della personalità e con una capacità di intendere e volere compromessa", invece, per la perizia di parte firmata dallo psichiatra Giovanni Battista Camerini e in parte confermata dagli specialisti del carcere di Piacenza, dove l'imputato ha passato un periodo di osservazione, che parlano di "personalita' emotivamente instabile".Le responsabilità di Luca Traini non sono in discussione: ai carabinieri che lo hanno arrestato in Piazza della Vittoria, avvolto dal tricolore italiano, al termine del raid xenofobo che ha seminato terrore nelle strade del centro di Macerata, e al procuratore Giovanni Giorgio, che lo ha interrogato ha ammesso di aver sparato per vendetta. Ce l'aveva con chi aveva venduto la droga a Pamela, la 19enne romana il cui corpo è stato fatto a pezzi e abbandonato nella zona industriale di Pollenza. Per quell'omicidio è in carcere, con accuse pesantissime, il nigeriano Innocent Oseghale.