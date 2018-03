Toscana Richiedente asilo rapisce bimba e minaccia di ucciderla nel fiume. Arrestato Il gesto è stato compiuto da un nigeriano che voleva rivedere il suo nucleo familiare allontanato dal centro di accoglienza per motivi di sicurezza e protezione

di Tiziana Di Giovannandrea In preda a un raptus, un nigeriano di 27 anni ha rapito una bambina di due anni e mezzo da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello e ha minacciato di ucciderla gettandola nel fiume Sieve. All'origine del gesto la richiesta di rivedere la moglie e la figlia, allontanate dallo stesso centro di accoglienza ' Villaggio La Brocchi ', nel quale è avvenuto il sequestro, per motivi di sicurezza e protezione.L'uomo era stato segnalato da alcuni connazionali che avevano anche testimoniato contro di lui su episodi che hanno portato alla sua denuncia in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. La donna con la figlia erano state allontanate dall'uomo e inserite in una struttura protetta.I Carabinieri di Borgo San Lorenzo e di Scarperia (Firenze) lo hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il nigeriano è un richiedente protezione internazionale e domiciliato presso il ' Villaggio La Brocchi ', che ha prima sfondato le porte di ingresso di due appartamenti del centro di accoglienza e poi ha prelevato con la forza la bambina di due anni e mezzo, sottraendola dalla custodia della madre.Dopo aver percorso circa due km a piedi è arrivato lungo l’argine del fiume Sieve, dove ha minacciato di colpire la bambina con una bastone e di gettarla nelle acque del fiume. E' stato bloccato dai militari ma, nel tentativo di fuggire, ha opposto resistenza nei confronti dei Carabinieri, procurando ad alcuni di loro lesioni lievi.La bambina è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso del locale ospedale, in stato di leggera ipotermia. La prognosi è di un giorno.Il 27enne si trova in stato di arresto presso la Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo in attesa delle decisioni della Procura di Firenze.