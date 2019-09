Brexit, rapporto Onu prevede perdite per 16 miliardi nell'export della Gran Bretagna

EUROPA

Condividi Una Brexit senza accordo costerebbe alla Gran Bretagna 16 miliardi di dollari in mancate esportazioni verso l'Unione europea – che rappresentano una perdita complessiva del 7% delle esportazioni verso gli Stati membri - e molti altri miliardi verso Paesi terzi. E' quanto emerge da un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo sviluppo (Unctad).



Nel rapporto, gli economisti della Conferenza con sede a Ginevra - operante nei settori del commercio, sviluppo, finanza, tecnologia, imprenditoria e sviluppo sostenibile – sottolineano come il Regno Unito, in quanto Stato membro, fa parte di circa 40 accordi commerciali che consentono l’accesso preferenziale ai mercati di circa 70 paesi.



In caso di Brexit senza accordo e in assenza di accordi sostitutivi (accordi di rollover), il Regno Unito perderebbe bruscamente l'accesso preferenziale a quei mercati e dovrebbe esportare con le tariffe previste per le nazione più favorite dell'Organizzazione mondiale del commercio (Npf). Il Regno Unito è già riuscito a rinnovare alcuni di questi accordi, ma molti altri sono ancora in corso di trattative.

L'Unctad afferma nel suo rapporto che la cifra di 16 miliardi di dollari è conservativa. Le perdite maggiori interesserebbero le esportazioni di autoveicoli, prodotti di origine animale e tessuti per l’abbigliamento.



