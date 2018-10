Edizione barese di Repubblica Razzismo, "Sei nero, così diventi bianco": ragazzini spruzzano spray contro bimbo ​Il piccolo è nato in Italia ed è figlio di madre italiana e padre ivoriano

"Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Queste le parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. È accaduto in un paese in provincia di Bari. È quanto riferisce la edizione barese di Repubblica che ha raccolto il racconto della mamma del bambino.Il piccolo è nato in Italia ed è figlio di madre italiana e padre ivoriano. L'aggressione nei suoi confronti sarebbe scattata - secondo il racconto di Repubblica - dopo che il ragazzino aveva cercato di convincere un gruppo di ragazzi più grandi, che lui conosceva, a smettere di imbrattare con la schiuma spray le auto parcheggiate per strada. Il piccolo ha poi raggiunto la mamma al posto di lavoro. "Era spaventatissimo - racconta la donna - lo hanno anche rincorso dicendogli che 'bianco è meglio che nero'".