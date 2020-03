Zaia e Fontana soddisfatti. Meloni: "Italia grande nazione" Coronavirus, le reazioni alle nuove misure del governo Era un provvedimento atteso e voluto fortemente soprattutto dalle regioni più colpite dal "flagello" coronavirus. Ora appello agli Italiani affinché tutti rispettino regole e prescrizioni

Un coro di consensi per le nuove misure varate dal premier Giuseppe Conte e annunciate in diretta questa sera. Insieme ai consensi però è forte l'appello lanciato a tutti gli italiani per rispettare le regole e restare a casa."Il coronavirus è il flagello più terribile che ci sia capitato, guardiamo in faccia la realtà. Ce la posiamo fare solo se siamo uniti uniti. L'invito a tutti è di rispettare le regole, e di restare a casa". E' l'appello del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo le comunicazioni del premier Conte sule norme ancora più stringenti per le tutte le attività nel paese. "E' un ulteriore sacrificio per la nostra comunità che modifica radicalmente le nostre abitudini di vita. Ma dobbiamo essere coscienti che la posta in gioco è la salute e il futuro dei italiani e dei veneti"."Ha prevalso il buon senso. Il Coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose. Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana."Necessarie e condivisibili le misure adottate dal Governo. Necessario e decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino italiano". Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Due osservazioni. Decreti e ordinanze sono efficaci se c'è chi le fa rispettare rigorosamente al di là del senso di responsabilità di ogni singolo cittadino. E' assolutamente necessario - continua - un impegno straordinario chiaro ed esplicito, di tutte le Forze dell'Ordine e anche delle Forze Armate per garantire che concretamente le decisioni siano rispettate e per sanzionare concretamente i contravventori. La Campania ha una diversa posizione riguardo le consegne domiciliari, che possono essere strumenti di diffusione del contagio. Nessuna mezza misura. I casi dei singoli cittadini devono essere affrontati dai servizi sociali e dai piani sociali di zona". "Bene la nomina di Arcuri. La centralizzazione e l'accelerazione nelle forniture mediche è indispensabile", conclude De Luca."Regione Liguria si adeguerà a quello che il Governo ha deciso per far fronte all'epidemia di coronavirus, anche venendo incontro alle Regioni più colpite dall'emergenza, da domani anche in Liguria resteranno chiusi gli esercizi commerciali, gli artigiani, i bar e i ristoranti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb interviene sulle nuove misure annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. "Non ci sarà alcun problema per la vita quotidiana dei cittadini, resteranno aperte le farmacie, i negozi di alimentari, le botteghe e i negozi di prima necessità - rassicura Toti -. E' il terzo provvedimento che facciamo in pochi giorni, credo che adesso sia necessario aspettare e capire quali effetti hanno questi provvedimenti, il susseguirsi di provvedimenti uno dopo l'altro non fanno che aumentare la confusione nel nostro Paese"."Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione". Cosi' il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Il Piemonte - ha aggiunto - farà la sua parte insieme al resto d'Italia, ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee un sostegno economico immediato e altrettanto grande"."Roma farà la sua parte. Questa sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure che varranno per tutta l'Italia: noi cittadini dovremo limitare maggiormente le nostre attività per sconfiggere il Coronavirus. E' un sacrificio importante ma sono certa che ci permetterà di superare questo momento difficile". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. "In questi giorni i romani hanno dimostrato senso di responsabilità - prosegue - seguendo le indicazioni del governo: mi riferisco in particolare al rispetto della chiusura dei locali e allo stop alla movida. Lo faremo anche per le prossime due settimane di 'chiusura'"."Da italiano, da leader dell'opposizione, da padre, sono soddisfatto perché (finalmente) il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori, in prima linea da settimane. Per l'Italia e gli italiani noi ci siamo. Sempre". Cosi il segretario leghista Matteo Salvini."Ci siamo, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato le misure che aspettavamo. E' una giornata nella quale molte delle cose che abbiamo detto nei giorni scorsi sono diventate realtà". Lo dice Giorgia Meloni in diretta Facebook. "Oggi - aggiunge - sono molto contenta, abbiamo dimostrato che i nostri ragionamenti erano perfettamente sensati e ora il presidente del consiglio annuncia che tutte le attività non necessarie verranno chiuse, come avevamo chiesto". Adesso, prosegue Meloni, "inizia il momento difficile per noi, adesso è il momento in cui dobbiamo dimostrare quanto valiamo come popolo, come nazione. Adesso è il momento in cui dobbiamo decidere se vogliamo davvero occuparci dei più deboli dei più fragili. Certo il sacrificio che ci si chiede è importante, ma ora è il momento di dimostrare la grande nazione che io so, siamo"."La chiusura di tutte le attività, eccetto quelle indispensabili, rappresenta una necessità non più rinviabile per fermare la diffusione del virus. Grande stima nei confronti del Presidente Giuseppe Conte per il coraggio e la determinazione. Insieme ce la faremo". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà."Difendiamo la nostra comunità, difendiamo le persone più vulnerabili, costruiamo le condizioni per ripartire. Un altro sforzo, un altro sacrificio è necessario. Per questo va accolto l'appello del Presidente Conte e sostenute le misure adottate questa sera dal Governo". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd, Andrea Orlando.''La decisione di chiudere tutte le attività commerciali è una decisione molto dura, ma è quello che soprattutto noi lombardi avevamo chiesto al presidente del Consiglio. L'esperienza della nostra regione, la più drammaticamente colpita dall'emergenza sanitaria, ci ha convinti che erano necessari provvedimenti drastici. Bene ha fatto il Governo a prenderli''. Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Noi con l'Italia."Finalmente il premier Conte assume misure drastiche per tutto il Paese, così come chiesto ripetutamente da Forza Italia, dal centrodestra, dalla Regione Lombardia. Adesso serve la responsabilità da parte di ciascuno di noi, cambiamo le nostre abitudini per qualche settimana, per il bene di tutta la collettività. E poi subito aiuti concreti all'economia, alle imprese e alle famiglie. In questo delicato momento va mantenuta e salvaguardata la coesione sociale. L'Italia sia unita e ce la farà anche questa volta". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Forza, cittadini italiani. È il momento del coraggio, del sacrificio e dell'impegno. È il momento di essere comunità. Insieme combattiamo, insieme vinciamo". Così su Twitter il capo politico del M5S, Vito Crimi."Il Governo ha varato nuove misure per il #CoronaVirus. Bene, rispettiamole tutti. E lavoriamo perché non ci siano ancora modifiche nei prossimi giorni: servono certezze adesso. Ora la priorità è dare liquidità a famiglie e imprese. Tutti insieme ce la faremo. Viva l'Italia". Così Matteo Renzi in un tweet."Le nuove restrizioni annunciate dal presidente Conte sono una scelta obbligata ed equilibrata per ridurre la diffusione e sconfiggere Covid 19. La collaborazione dei cittadini e l'unità tra le istituzioni è più che mai necessaria per superare questa sfida straordinaria che possiamo e dobbiamo vincere". Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.