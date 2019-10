Manovra, Brunetta: mancano coperture. Confedilizia: aumento cedolare per affitti è autogol

"Riepiloghiamo. Uno: non ci sono coperture credibili. Due: il Governo è in conflitto su quota 100 e alla fine a rimetterci saranno i pensionati o i lavoratori dipendenti. Tre: in una fase a crescita zero il Governo intende aumentare la pressione fiscale con delle misure da Stato etico. Tra le pochissime luci ci saranno i risparmi sugli interessi sul debito pubblico, dovuti alla forte riduzione dei rendimenti sui nostri titoli di Stato che si verificheranno nel 2020. In realtà, la riduzione dei rendimenti è dovuta per la maggior parte all'annuncio del nuovo programma di acquisti dei titoli della Bce che riprenderà a breve. E sono convinto che quando i mercati vedranno i testi sarà ancora peggio. Ci aspettiamo sorprese. In negativo, chiaramente". Cosi' Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Mattino'."Dopo oltre 6 ore di #Cdm, dopo liti, tensioni, veti e ripicche, il governo alle 5 del mattino approva 'salvo intese' la manovra e il dl fiscale. Risultato? Un'accozzaglia di misure disomogenee senza una reale visione strategica del Paese #ManovraSenzaFuturo". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Cosa dovrebbe fare il Governo per diminuire il gap tra Nord e Sud? In questa finanziaria può fare poco". Lo ha detto Adriano Giannola, presidente Svimez, tra gli ospiti del festival Leggere&Scrivere, intervenendo al dibattito dal titolo "Emergenza Sud" insieme al sindaco di Vibo Maria Limardo - che ha introdotto l'incontro - eal primo cittadino di Matera Raffaello De Ruggieri. "Va rispettato il parametro - ha aggiunto Giannola - per cui la spesa ordinaria al Sud in conto capitale, senza i fondi strutturali, deve corrispondere al 34% della spesa nazionale. Nel 2019 il prodotto interno del Nord è aumentato del 3%, mentre al Sud si è perso il 3%. Se si spende al Sud - ha sostenuto ancora il presidente dello Svimez - l'effetto è molto più forte.Il Governo avrebbe deciso di aumentare l'aliquota della cedolare secca sugli affitti abitativi a canone calmierato, che si applica anche alle locazioni degli studenti universitari. L'aliquota al 10% e' motivata dalla finalita' di favorire l'accesso all'abitazione da parte delle famiglie che non possono rivolgersi al libero mercato. "Se il Governo confermerà questa decisione - ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - sarebbe un clamoroso autogol. La cedolare sugli affitti calmierati è una misura sociale, condivisa da forze politiche, sindacati inquilini, operatori ed esperti del settore immobiliare. In questi sei anni di applicazione ha garantito un'offerta abitativa estesa, favorendo la mobilità di lavoratori e studenti sul territorio. Inoltre, come rileva la nota di aggiornamento del Def, la cedolare ha determinato una riduzione senza precedenti dell'evasione fiscale nelle locazioni. Insomma, c'è una misura che funziona, apprezzata unanimemente, ad alto impatto sociale: il Governo vuole davvero modificarla in peggio?".