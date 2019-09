Avevano rifiutato il salvataggio, erano a 2750 metri di quota Recuperati alpinisti spagnoli da 3 giorni su Tre Cime Lavaredo: "Pensavamo di essere quasi in vetta" Gli scalatori hanno rifiutato volontariamente per due volte di essere soccorsi perché convinti di essere prossimi alla vetta, mentre mancavano ancora 80 metri "abbastanza impegnativi"

Hanno rifiutato per due volte il salvataggio, alla fine hanno ceduto. ​Sono stati recuperati con l'elicottero e portati al sicuro, nel pomeriggio di lunedì, due alpinisti spagnoli bloccati da tre giorni in parete sulle Tre Cime di Lavaredo.L'intervento di recupero, a 2750 metri di quota. è stato effettuato dall'equipaggio di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia. I due scalatori hanno spiegato perché finora avevano rifiutato l'aiuto del soccorso alpino: "All'origine dei precedenti rifiuti, a quanto hanno riferito ai soccorritori, la convinzione di essere ormai arrivati in vetta, mentre in realtà mancavano ancora un paio di tiri, un'ottantina di metri in tutto, abbastanza impegnativi".L'elicottero è riuscito nella difficile manovra di avvicinamento alla parete della Cima ovest, dove i due erano bloccati. Sbarcato su una cengia, il tecnico di elisoccorso li ha raggiunti e fatti spostare in un punto più agevole per l'imbarco sull'eliambulanza, avvenuto subito dopo. I alpinisti stanno bene e sono stati trasportati al Rifugio Auronzo.