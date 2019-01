​Reddito cittadinanza, Carfagna: "Stop alla povertà? Le fanno il solletico"

"Le bugie hanno le gambe corte. Più si delineano i contorni del reddito di cittadinanza, più è evidente a tutti che le promesse non saranno mantenute, che per mesi si è fatto solo tanto rumore per nulla. Scontri con l'Europa e testi della legge di Bilancio scritti nottetempo, si traducono in concreto in una misura insufficiente che sarà rivolta ad una minoranza di coloro che non lavorano per soli 18 mesi, che non risolve i problemi, ma li rinvia di un anno e mezzo".Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia."Volevano abolire la povertà per decreto, le hanno fatto solo il solletico. Gli oltre 6 miliardi di euro stanziati solo per il 2019 potevano essere utilizzati per creare posti di lavoro; è una occasione sprecata che pagheranno tutti gli italiani onesti", conclude.