Reddito di cittadinanza: 237 irregolari nella Locride, uno aveva una Ferrari

I finanzieri del gruppo di Locri, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno individuato 237 persone, tutte residenti nel territorio della Locride, che avevano richiesto il reddito di cittadinanza, da aprile a dicembre del 2019, in assenza dei previsti requisiti. Con loro altre 73 persone firmatarie delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) poste a fondamento della richiesta del beneficio.L'attività è scaturita dall'analisi della numerosa platea di soggetti già denunciati per i fenomeni dei "falsi braccianti agricoli" nonché dei "falsi rimborsi fiscali". Durante le verifiche, i casi più eclatanti emersi riguardano due persone detenute per il reato di associazione di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione "Canada Connection"; un intero nucleo familiare riconducibile a una nota famiglia di 'ndrangheta, colpita nella maggior parte dei suoi componenti da una condanna penale definitiva con la conseguente interdizione dai pubblici uffici (uno di loro è peraltro in stato di arresto dall'aprile del 2018); diversi soggetti titolari di redditi, alcuni anche per oltre 55.000 euro, che non sono stati indicati nel nucleo familiare; alcuni soggetti intestatari di ville ed autovetture di lusso (tra cui uno è stato intestatario di una Ferrari oltre ad essere stato anche destinatario di ordinanza di custodia cautelare domiciliare nell'ambito dell'operazione "Le Mille e una Notte"); titolari di attività imprenditoriale con partita Iva attiva che, pur avendone l'obbligo, non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi.I 237 indebiti percettori sono stati segnalati all'Inps per l'avvio del procedimento di revoca dei benefici ottenuti, con il conseguente recupero delle somme già elargite che ammontano a circa 870.000 euro (importo consistente se posto in relazione ai soli 9 mesi di erogazione del beneficio). Nel contempo, sarà conseguentemente interrotta l'erogazione del sussidio che avrebbe altrimenti comportato, fino al termine del periodo di erogazione della misura, un'ulteriore perdita di risorse pubbliche di oltre 1.000.000 di euro."Quando si fanno controlli veri, emerge il marciume che c'è in Calabria. Adesso chi ha sbagliato, paghi". Lo scrive su Twitter il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra.