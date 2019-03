Consulta Nazionale ​Reddito di cittadinanza. Caf: oltre 500mila domande presentate, 6,8% under 30, stranieri il 9,65%

Sono oltrechesi sono rivolti agli sportelli dei Caf, a due settimane esatte dalla entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, per presentare la domanda. Lo fa sapere la Consulta Nazionale dei Caf.Gli, i Millennials, rappresentano il 6,8% delle domande presentate ai Caf per ottenere il reddito di cittadinanza e grazie solo al traino del Sud. È quanto si ricava da un primo panel che la Consulta Nazionale dei Caf ha elaborato con i dati raccolti in 10 città campione, distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia, su 7.964 domande presentate fino al 20 marzo. Il dato è trascinato da una percentuale al Sud del 10,3%, mentre al nord sono il 4,7% e al centro il 3,2%."Altro elemento di interesse generale rilevato dall'indagine" spiega una nota della Consulta, "è dato dal numero delle domande deirispetto a quelle dei cittadini italiani: la media nazionale del 9,5% deglistranieri richiedenti il RdC ha un picco al Nord del 15,4%,scende al Centro al 9,3%, per crollare al Sud al 3,4%". Fondamentalmente 8 domande su 10 vengono depositate dalle famiglie: "Ma mentre al Nord e al Centro il RdC è chiesto da persone singole rispettivamente per il 21% e il 23%, al Sud il numero si abbassa fino al 12,4%".