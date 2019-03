Montecitorio Decretone, governo pone la fiducia sul provvedimento con reddito di cittadinanza e quota 100 E' stata convocata la riunione dei capigruppo che fisserà i tempi della discussione

Il governo ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto con reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. La fiducia è stata posta sul testo che ha recepito le correzioni della commissione Bilancio. In Aula ha preso la parola a nome dell'esecutivo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, alla ripresa dei lavori dopo che il testo del provvedimento è stato rinviato in Commissione. E' stata convocata la riunione dei capigruppo che fisserà i tempi della discussione.Il gruppo del Partito democratico ha abbandonato i lavori delle commissioni parlamentari riunite per discutere le nuove modifiche al decreto sul reddito di cittadinanza. "È una vergogna - hanno detto uscendo i dem - le relatrici non sanno neanche spiegare gli emendamenti che hanno firmato. Abbiamo chiesto al governo e alla maggioranza spiegazioni sul contenuto delle nuove norme ma nessuno è in grado di dare risposte. Siamo al caos totale e non tornano neanche le coperture del provvedimento indicate dal governo".Anche i deputati di Forza Italia nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno abbandonato i lavori in segno di protesta. "Stigmatizziamo con fermezza l'articolato parere prodotto dalla maggioranza sul disegno di legge di conversione di reddito di cittadinanza e quota 100. Le criticità sono infatti molteplici e strettamente attinenti alle coperture finanziarie necessarie all'attuazione dei provvedimenti". Così, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione Bilancio.A sollecitare un ulteriore intervento al provvedimento su reddito di cittadinanza e 'quota 100' è stata la commissione Bilancio che nell'esprimere il suo parere positivo ha posto una serie di condizioni relative ai riferimenti normativi delle coperture finanziarie.