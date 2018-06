Misura contenuta nel programma M5s Reddito di cittadinanza. Per Di Maio rimane priorità assoluta Per il vicepremier sul reddito di cittadinanza serve una risposta immediata. In accordo con il premier Conte convocato in settimana tavolo tematico

di Tiziana Di Giovannandrea Il reddito di cittadinanza è e rimane la priorità assoluta, un'emergenza assoluta che richiede una risposta immediata.L'annuncio è del: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che. Non possiamo accettare che ci siano bambini in povertà assoluta, cioè che non hanno da mangiare, e non fare nulla - ha dichiarato il vicepremier -. Alle famiglie che versano in queste condizioni, ai padri e alle madri che non sanno come portare un piatto in tavola va data una risposta subito. Per questo, in accordo con il presidente del Consiglio, ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". hIn questo modo Luigi di Maio intende assicurare l'avvio del reddito di cittadinanza a breve, dopo le affermazioni delal termine del suo primo Eurogruppo. Secondo il titolare del dicastero di Via XX Settembre nel corso del 2018 si faranno soltanto interventi a costo zero. Di fatto mettendo in forse l'immediata partenza della flat tax e del reddito di cittadinanza. Tria sui tempi dell'avvio del reddito di cittadinanza ha chiosato: "Con Di Maio non sono mai entrato in questi dettagli quindi non posso dire né che sono a favore né che sono contro".Il vicepremier con le sue affermazioni risponde in modo indiretto, facendo chiarezza, anche allache, in un'intervista a 'La Stampa', ha dichiarato che nel 2018 il reddito di cittadinanza non si vedrà in quanto il governo avrebbe deciso di metterlo in agenda solo per il 2019. Secondo le affermazioni della viceministra pentastellata, il "reddito di cittadinanza" non sarà neppure nella legge di Stabilità (cioè nella Finanziaria) in quanto non è indispensabile che ci sia.