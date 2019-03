Reddito di cittadinanza Nelle liste del Caf spunta il nome del boss Spada, Di Maio: "Non prenderà 1 euro" "Ho chiesto personalmente le opportune verifiche" ha spiegato il vicepremier. Al Caf Cisl di Ostia: "Almeno tre nuclei della famiglia hanno preso appuntamento per la compilazione dell'Isee, il documento è senz'altro prerogativa per poter chiedere il sussidio economico"

Il Reddito di Cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Ho chiesto personalmente le opportune verifiche. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 7 marzo 2019

"Il Reddito di Cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Ho chiesto personalmente le opportune verifiche". Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo le notizie di stampa che riportavano che in fila in un Caf di Ostia - per richiedere il sussidio economico - c'erano alcuni membri della famiglia Spada.Un cognome pesante che è rimbombato nei locali del centro di assistenza fiscale, dove il nome Spada non può passare inascoltato. Una famiglia (di origini sinti, partita dall'Abruzzo negli anni '50), i cui componenti sono stati più volte condannati per reati come estorsione e minacce con l'aggravante del metodo mafioso. Tra questi c'è anche Roberto Spada, il reggente del clan - secondo i pm - e autore della testata nei confronti del giornalista Rai.Esponenti della famiglia hanno preso appuntamento per compilare il modello Isee, documento preliminare per poter poi presentare la domanda per il reddito di cittadinanza. "Almeno tre nuclei della famiglia Spada - fanno sapere dal Caf della Cisl di Ostia - hanno preso appuntamento per la compilazione dell'Isee, il documento è senz'altro prerogativa per poter chiedere poi il reddito di cittadinanza".