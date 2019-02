Reddito di cittadinanza. Toscana ricorre a Consulta. 'No' a navigator precari e senza concorso

POLITICA

"È singolare che il Governo da una parte spinga all'autonomia regionale - sottolineano in una nota il governatore toscano Enrico Rossi e l'assessore Grieco - e dall'altra invece voglia accentrare in malo modo funzioni che la Costituzione indica come concorrenti"

"È singolare che il Governo da una parte spinga all'autonomia regionale - sottolineano in una nota il governatore toscano Enrico Rossi e l'assessore Grieco - e dall'altra invece voglia accentrare in malo modo funzioni che la Costituzione indica come concorrenti. In ogni caso inToscana non ci saranno 'navigator' presi come precari e assunti senza le procedure concorsuali previste dalla stessa Costituzione. Lavoriamo per poter assumere a tempo indeterminato". La Regione Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale affinché valuti la decisione del Governo sulle graduatorie dei concorsi e l'attivazione di un concorso per reclutare il personale dei centri per l'impiego, i cosiddetti 'navigator' previsti nell'ambito del reddito di cittadinanza. Lo ha deciso la Giunta toscana, sulla base di una comunicazione portata dall'assessore al lavoro Cristina Grieco, coordinatrice anche della Commissione lavoro e formazione della Conferenza delle Regioni.



"È singolare che il Governo da una parte spinga all'autonomia regionale - sottolineano in una nota il governatore toscano Enrico Rossi e l'assessore Grieco - e dall'altra invece voglia accentrare in malo modo funzioni che la Costituzione indica come concorrenti. In ogni caso inToscana non ci saranno 'navigator' presi come precari e assunti senza le procedure concorsuali previste dalla stessa Costituzione. Lavoriamo per poter assumere a tempo indeterminato". La Regione Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale affinché valuti la decisione del Governo sulle graduatorie dei concorsi e l'attivazione di un concorso per reclutare il personale dei centri per l'impiego, i cosiddetti 'navigator' previsti nell'ambito del reddito di cittadinanza. Lo ha deciso la Giunta toscana, sulla base di una comunicazione portata dall'assessore al lavoro Cristina Grieco, coordinatrice anche della Commissione lavoro e formazione della Conferenza delle Regioni. 'E' materia concorrente, fare concorso come prevede la Costituzione'."È singolare che il Governo da una parte spinga all'autonomia regionale - sottolineano in una nota il governatore toscano Enrico Rossi e l'assessore Grieco - e dall'altra invece voglia accentrare in malo modo funzioni che la Costituzione indica come concorrenti. In ogni caso inToscana non ci saranno 'navigator' presi come precari e assunti senza le procedure concorsuali previste dalla stessa Costituzione. Lavoriamo per poter assumere a tempo indeterminato".

