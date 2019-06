Festival Economia Trento Reddito, Tridico: "Un milione 270 mila domande a fine maggio, un miliardo risparmi" "In linea - spiega il Presidente dell'Inps - con quelle previste e c'è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte". Poi aggiunge: "100 mila persone hanno restituito il reddito? Siamo in presenza di una fake news"

Tommaso Monacelli, economista della Bocconi, e Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, e principale ideatore del reddito di cittadinanza, con il coordinamento di Dario Laruffa, dibattono del reddito di cittadinanza e dei suoi omologhi in Europa. #Festivaleconomia2019 pic.twitter.com/a829YD0rGL — Festival Economia (@economicsfest) 2 giugno 2019

"Il sostegno al reddito è di circa 5 miliardi. Essendo risorse abbastanza generose, penso che il poverty gap venga ad essere completamente colmato". Lo dice Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, nel corso di un dibattito al Festival dell'Economia di Trento. Poi aggiunge che le domande per il reddito di cittadinanza "fino al 31 maggio sono state 1 milione e 270 mila, sono in linea con quelle previste e c'è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte. Se si conferma questo andamento avremo 1 miliardo l'anno che poi potrà essere utilizzato dal Governo".Il Presidente dell'Inps inoltre spiega: "Il motivo per cui 531 euro è la media del reddito di cittadinanza è perché al Sud, dove c'è un'importante domanda, non chiedono il sostegno all'affitto" che è di 280 euro "perché hanno la casa di proprietà". Tridico inoltre tiene a sottolineare: "Voi avete sentito parlare di una grossa fake news, cioè 100.000 persone che hanno restituito il reddito ma non è vero. Ci sono stati 12 casi, ad esempio Genova, Napoli e Palermo, dove delle persone si sono informate sul come rifiutare il reddito. Ma sapere perché? Sono state le aziende, per cui queste persone lavoravano in nero, per evitare sanzioni, a consigliare ai beneficiari di rinunciare".