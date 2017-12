Regalo di natale anche per il cane: arriva un nuovo cucciolo

Condividi

I proprietari di un cane hanno pubblicato un video su Youtube per mostrare quello che sembra un dono per il loro animale domestico anziano: un cucciolo portato dentro un pacco.(Youtube/Marie Ahonen)Il cane più grande accoglie scodinzolando il giovane esemplare new entry della casa.