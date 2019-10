Palizzi Marina Reggio Calabria. Botte e offese a alunni, sospesa maestra elementare I bambini tornati a casa da scuola, spesso raccontavano ai familiari di schiaffi, calci e spinte, ricevuti durante le sue ore di lezione

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare di sospensione dall’esercizio del pubblico servizio, emessa dal gip del Tribunale di Locri su proposta della Procura, nei confronti di un’insegnante della scuola primaria di Palizzi Marina.Gli alunni, tornati a casa da scuola, spesso raccontavano ai familiari di schiaffi, calci e spinte, ricevuti ingiustificatamente dalla maestra durante le sue ore di lezione. Alcuni dei bambini, spaventati, erano arrivati a fingere stare male o a chiedere espressamente ai genitori di non andare a scuola nei giorni in cui l’insegnante faceva lezione.La "scioccante conferma" dei fatti riportati dai minori, sottolinea la Gdf, è arrivata dalla visione di alcuni filmati registrati all’interno delle classi con telecamere installate all’insaputa di alunni e personale. Le immagini, infatti, hanno mostrato plurimi episodi di violenza fisica, percosse e strattonamenti, nonché violenza psicologica e verbale da parte dell’insegnante che, sovente, utilizzava un linguaggio "subdolo e scurrile", chiamando i propri alunni “stupidi e maiali”, e talvolta minaccioso.I militari hanno approfondito la situazione e con l’autorità giudiziaria inquirente sono stati ascoltati i racconti dei bambini con l’ausilio di una psicologa. Durante tali colloqui, i bambini hanno più volte fatto riferimento a comportamenti offensivi, talora anche violenti, posti dell’insegnante. Hanno raccontato di “una maestra cattiva”, del tutto indifferente alle sofferenze apportate al bambino fisicamente o verbalmente maltrattato.“Eravamo tutti scioccati, c’erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”, ha raccontato uno di loro, mentre un altro ha detto di aver ricevuto intenzionalmente uno “schiaffo dove avevo la cicatrice di un’operazione chirurgica”. Analizzato lo scenario, la Procura di Locri ha chiesto al gip l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’insegnamento, che è stata emessa dal giudice competente per la durata di 12 mesi.