Reggio Emilia, esplosione in un silos: morto un operaio La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno a un inceneritore

Un operaio è morto nell'esplosione di un silos di acetilene, nell'ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso, nella prima periferia di Reggio Emilia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all'impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per l'addetto non c'è stato nulla da fare.Stando alle prime ricostruzioni il dipendente di una ditta esterna stava lavorando alla manutenzione di un silos di vetroresina, attraverso un cestello che si trovava all'altezza di 5 metri. In seguito alla deflagrazione - per ragioni ancora in corso di accertamento - l'uomo stato sbalzato a terra ed morto sul colpo. Stando alla multiutility il silos - destinato al contenimento di olii esausti - al momento dell'esplosione sarebbe stato vuoto.