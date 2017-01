Gb, la regina ancora influenzata, non va alla messa di capodanno

La regina Elisabetta (archivio GettyImages)

Condividi

La Regina Elisabetta non parteciperà alla cerimonia religiosa di Capodanno a Sandringham per "il protrarsi di unforte raffreddore". L'annuncio è arrivato oggi da Buckingham Palace: la regina "si sta ancora riprendendo", è stato reso noto. La sovrana non era stata vista neanche alla Messa di Natale celebrata a Sandringham, e sono 12 giorni che non si vede in pubblico. La sua partenza per la tenuta del Norfolk con il Duca di Edimburgo era stata ritardata di un giorno - il 22 invece del 21, come previsto - ed il viaggio era stato fatto in elicottero invece che in treno, come di consueto, a causa dell'influenza che aveva colpito Elisabetta ed il consorte.Il principe Filippo si è nel frattempo pienamente rimesso ed ha potuto prendere parte alla messa di Natale. Buckingham Palace ha tenuto a sottolineare che l'assenza della regina è dovuta a "misure precauzionali" non deve causare "preoccupazione immotivata".