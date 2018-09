Ancora poco chiara gravità condizioni salute La Regina Paola del Belgio colpita da ictus a Venezia Sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio all'aeroporto militare di Melsbroek.

La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus stanotte, mentre si trovava a Venezia. Sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio all'aeroporto militare di Melsbroek.E' quanto riporta la rete pubblica belga Rtbf. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute. La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde.La regina Paola ha già affrontato problemi di salute: a settembre 2015 è stata costretta a rispettare un "periodo di riposo totale" dopo problemi di cuore. Nel 2017 ha avuto una frattura dell'anca meno di due mesi dopo la frattura di una vertebra.Paola del Belgio è nata a Forte dei Marmi, in Toscana, settima e più giovane dei figli dell'asso italiano dell'aviazione della prima guerra mondiale Fulco, principe Ruffo di Calabria, 6º duca di Guardia Lombardi (1884–1946). Sua madre era Luisa Gazelli dei conti di Rossana e di San Sebastiano (1896–1989), una discendente matrilineare di Gilbert du Motier, marchese de La Fayette. È di ascendenza soprattutto italiana, ma anche belga per via indiretta femminile; la nonna paterna, Laura Mosselman du Chenoy, aveva lasciato Bruxelles nel 1877 per sposare don Beniamino, principe Ruffo di Calabria.A Roma, dove risiede, Paola frequenta le scuole presso un istituto di suore fino alla maturità classica. Dopo il diploma aprì un atelier di alta moda in piazza di Spagna, insieme con l'amica Marina Lante della Rovere. Nel 1958, in occasione dell'insediamento di papa Giovanni XXIII, Paola incontra Alberto del Belgio, principe di Liegi, all'ambasciata belga in Roma. Il principe è il terzogenito del re Leopoldo III del Belgio e dell'amatissima regina Astrid di Svezia: fratello minore del re Baldovino I e della granduchessa di Lussemburgo Giuseppina Carlotta. L'ultima regina d'Italia Maria Josè di Savoia è sua zia. Il 6 dicembre 1958 al ballo a palazzo Rospigliosi Pallavicini per i diciotto anni della principessa Maria Camilla Pallavicini, si fidanzano.Il 2 luglio 1959 Alberto e Paola si sposano a Bruxelles nella Concattedrale di San Michele e Santa Gudula e fissano la loro residenza presso il castello del Belvédère. Dopo aver avuto tre figli (Filippo, Astrid, Lorenzo), la coppia affronta un periodo di crisi, superato alla fine degli anni Settanta. Dato che i reali cognati, Baldovino e Fabiola, non ebbero figli, Paola, con i suoi tre rampolli, garantì la continuazione del casato di Sassonia-Coburgo-Gotha in Belgio.