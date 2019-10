Il leader M5s e il segretario Pd Regionali, cena Di Maio-Zingaretti. Per ora no intesa su Calabria

Condividi

Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti.Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria.Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l'intesa per allearsi con un candidato comune anche per le regionali in Calabria.