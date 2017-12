Roma Regionali nel Lazio, potrebbero essere il 4 marzo lo stesso giorno delle elezioni politiche L'accorpamento delle due competizioni elettorale, fanno notare fonti qualificate, porterebbe allo Stato un notevole risparmio di denaro

Condividi

Il 4 marzo, a quanto si apprende, nel Lazio si voterà anche per le elezioni regionali. Il governatore uscente, Nicola Zingaretti, attende che il Consiglio regionale approvi il bilancio consuntivo attualmente in discussione per poi firmare il decreto di scioglimento dell'Aula e convocare i comizi lo stesso giorno delle politiche.Il presidente Zingaretti potrebbe indire le elezioni, come prevede lo statuto regionale, il 4 marzo data fissata oggi dal Consiglio dei ministri per le politiche. Il mandato scade infatti il 25 febbraio e secondo le regole regionali del Lazio i cittadini devono tornare alle urne massimo 45 giorni dopo tale data. L'accorpamento delle due competizioni elettorale, fanno notare fonti qualificate porterebbe allo Stato un notevole risparmio di denaro.