Elezioni regionali, Toti: "Se non sarà possibile a luglio, si potrebbe votare il 6 settembre"

"Visto che dal 15 di giugno tutto il Paese tornerà sostanzialmente aperto e non riteniamo che le elezioni siano qualcosa di più pericoloso di andare al lavoro, in vacanza, o sui mezzi pubblici, abbiamo chiesto di votare nella prima finestra utile che è la fine di luglio. Ove il governo e il Parlamento decidano qualcosa di diverso, le Regioni sceglieranno di votare nella prima data utile del 6 settembre". Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, rispondendo ai giornalisti in merito al dibattito in corso sul voto per le regionali."Stiamo assistendo ad un dibattito folle, assurdo - ha detto Toti - Come se la data già scaduta di importanti assemblee elettive dovesse essere decisa a seconda della comodità della politica e non secondo la Costituzione. Già il rinvio è stato qualcosa di forzato, ora credo si debba rimediare"."Nessun governatore si prenderà la responsabilità di far aprire le scuole dopo mesi di chiusura, sanificare, far andare i ragazzi per qualche giorno, poi richiuderle, far andare milioni di persone a votare e doverle sanificare di nuovo - ha aggiunto Toti - E neppure ci prenderemo la responsabilità di ritardare fino a ottobre l'inizio dell'anno scolastico, o interrompendolo per ben due volte, quando il comitato tecnico-scientifico dice che potremmo essere in una nuova zona a rischio".Questo dibattito è surreale - ha ribadito il governatore ligure - La finestra utile sarebbe a fine luglio. Se questo non sarà, sceglieremo di comune accordo la data del 6 settembre: tutti abbiamo concordemente detto che non faremo votare dopo l'apertura delle scuole".Il presidente Toti ha poi affrontato l'argomento relativo alla situazione Covid in Liguria. "I dati del Ministero della salute dimostrano quanto diciamo noi da giorni: c'è un trend positivo in Liguria per tutti gli indicatori, senza segnali di allarme. È il risultato del monitoraggio della Fase 2 previsto dal Dpcm che analizza a Roma settimanalmente i dati forniti da Alisa"."Ottimi sono gli indicatori che valutano la qualità del monitoraggio, la circolazione e la pressione sul sistema sanitario regionale. Il famoso R(t), l'indice di contagio, calcolato con diverse metodologie sia da Regione, sia dall'Istituto Superiore di Sanità è compreso tra 0,41 e 0,58". "sono i fatti. Agli altri lasciamo l'allarmismo, il terrorismo, le gufate e il tifo politico che acceca a tal punto da sperare che le cose vadano male. Ci dispiace per voi. Qui siamo ripartiti, in sicurezza e andremo avanti così, senza mai abbassare la guardia! Forza liguri che ce la facciamo!"."La Liguria non può fare a meno né della Lombardia né del Piemonte. Se non riapriamo i confini perderemo l'80% del nostro turismo interno, l'unico che può salvare quest'estate la nostra economia"."Solidarietà a Fontana, Azzolina e Sileri, costretti ad essere messi sotto scorta per le gravi minacce ricevute in questi giorni. Purtroppo questo Paese non sa più esprimere dissenso senza insulti o ingiurie". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria, Giovanni Toti.L'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea 'Raimondo Ricci' e il Teatro Nazionale di Genova, insieme a Regione Liguria e Comune di Genova, festeggiano la Festa della Repubblica con l'evento 'Libertà, Cultura, Civiltà. Dalla Liberazione alla Repubblica', in un evento in streaming lunedì 1 giugno alle 18.30 dal Teatro della Corte. L'iniziativa vuole essere un omaggio a chi si è impegnato in prima linea nell'emergenza coronavirus. Saranno letti brani tratti dai discorsi di alcuni padri costituenti.