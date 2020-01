"Le sardine hanno violato le regole della par condicio" Regionali, Giorgia Meloni: "Abbiamo vinto noi, FdI è l'unico partito che cresce" La leader di Fratelli d'Italia fa il punto sul voto in Calabria ed Emilia Romagna. Per Giorgia Meloni è stata premiata la coerenza, ma va migliorato il gioco di squadra all'interno della coalizione di centrodestra

"Sono molto contenta del risultato di Fratelli d'Italia che ha fatto la sua parte, a livello di partiti siamo il vero vincitore di queste elezioni, è l'unico che cresce, raddoppiato i voti rispetto alle elezioni europee, quintuplicato il consenso". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa convocata per commentare i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria."Non avevamo un candidato presidente e siamo l'unico partito del centrodestra che cresce. Siamo molto contenti di veder premiata la nostra coerenza e concretezza. Confidiamo di fare la differenza anche nelle prossime elezioni regionali in primavera. In Puglia e Marche siamo già a lavoro per queste campagne elettorali, dove i candidati sono stati espressi da FdI".L'emersione del movimento delle Sardine nel corso della campagna elettorale delle regionali "ha giovato a una sinistra in difficoltà, soprattutto sul piano della presentabilità e anche perché queste sardine sono servite a violare tutte le regole della campagna elettorale". "Il tempo delle sardine, infilate in tutti i pastoni dei telegiornali, non viene computato - ha sottolineato Meloni - per la par condicio. E' facile far campagna elettorale così. Le sardine hanno fatto una campagna elettorale politica e partitica, noi sappiamo che facevano campagna elettorale per Bonaccini". A giudizio di Meloni, comunque, le Sardine "non hanno spostato consenso, ma hanno mobilitato l'elettorato che era già di centrosinistra ma disamorato"."Non si può non partire dalla straordinaria vittoria del centrodestra in Calabria. Voglio fare enormi auguri di buon lavoro a Jole Santelli, che ho sentito. Sarà per tutto il centrodestra una grande sfida, cambiare il destino della Calabria, una regione che merita e può avere molto di più. La Calabria dice a gran voce che c'è un Sud che rifiuta la logica assistenzialista del reddito di cittadinanza, ma che chiede di essere messo nella condizione di dimostrare il proprio valore"."In Emilia Romagna abbiamo corso per vincere, non ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo comunque essere soddisfatti del risultato del centrodestra". "La vittoria sarebbe stata qualcosa di epocale, ma aver tenuto con il fiato sospeso segna la fine di in epoca, non esistono più le roccaforti, tutto è contendibile. Oggi abbiamo una sinistra che festeggia ma c'è poco da festeggiare, se in un caso di elezione la sinistra tiene solo una regione storica è come se una squadra festeggia per un gol dopo averne presi 8".Nel centrodestra "si può sicuramente migliorare il gioco di squadra. Si può fare un lavoro più condiviso, il candidato del centrodestra oltre a essere scelto dal centrodestra deve essere anche percepito come candidato della coalizione". "Credo ci voglia la capacità di fare una campagna elettorale un po' più insieme. Lavorare sulla crescita dei partiti può giovare al singolo partito, ma non alla coalizione nel suo compresso". "Adesso passeremo settimane a leggere come si potrebbe dividere il centrodestra. Ma io non arrivo a fine campagna elettorale per criticare le scelte fatte. Gli accordi si rispettano, li abbiamo rispettati in Emilia Romagna come mi aspetto che gli alleati li rispettino per le altre regioni".Della vittoria del Pd a Bibbiano "non dubitavo". Così Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sul paese emiliano al centro delle cronache giudiziarie e anche della polemica politica per l'inchiesta giudiziaria sulla gestione dei servizi sociali sugli affidi dei minori, che ha coinvolto anche il sindaco democratico. Bibbiano, ha sottolineato Meloni, "sta in provincia di Reggio Emilia che è una provincia rossa. Però sono stata la prima ad arrivare e sarò l'ultima a venir via, non perché mi interessi dimostrare una responsabilità del Pd, ma perché una società civile non volta le spalle a una vicenda così. Quello che non ho capito è perché il Pd ci ha messo la faccia e ha votato contro l'emendamento di FdI per risarcire le famiglie in caso fossero dimostrati i fatti dopo il processo".