Fedriga: "Rimosso dopo 1 anno" Regione rimuove striscione per Regeni, scoppia la polemica Al suo posto sul palazzo della Regione di Trieste ne è apparso uno dedicato al calcio. Uefa e Figc tengono a precisare di essere estranee alla decisione. Infuocate le reazioni politiche. Dal Pd e 5Stelle parlano di atto "incomprensibile" . Mentre la Lega invita a non fare: "strumentalizzazioni"

Condividi

Non si placano le polemiche dopo la decisione del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga di far rimuovere lo striscione dal palazzo della Regione a Trieste dedicato a Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto - in circostanze ancora da chiarire - tra gennaio e febbraio 2016."La mia attenzione per non urtare le sensibilità non ha pagato, e ci si sente pertanto legittimati a imporre con atteggiamenti prevaricatori cosa deve o non deve fare la Regione. Per questi motivi comunico, così da anticipare le polemiche che continueranno a susseguirsi ad ogni batter di ciglio, che lo striscione non verrà più esposto né a Trieste né in altre sedi di Regione Friuli Venezia Giulia" - si difende il Governatore in un post su Facebook - "Malgrado non condivida la politica degli striscioni e dei braccialetti, non ho fatto rimuovere lo striscione per più di un anno per non portare nell’agone politico la morte di un ragazzo. Evidentemente questa sensibilità non appartiene a tutti e ad ogni occasione non si perde tempo per alimentare polemiche".Le parole di Fedriga gettano acqua sul fuoco. "Spero che Fedriga darà disposizione affinché lo striscione per Regeni sia riappeso, e non segua l'esempio del sindaco di Trieste che ha voluto toglierlo con le sue mani" tuona in una nota la deputata Pd, Debora Serracchiani. "Ho personalmente appeso lo striscione che ammonisce a ricordare la tragica scomparsa di Giulio Regeni e chiede verità e giustizia, a nome della comunità del Friuli Venezia Giulia", ricorda Serracchiani.Si dichiara sconcertato alla notizia della rimozione dello striscione anche il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Il motivo? Affiggere i manifesti per gli Europei under 21 di calcio- spiega il consigliere-. Sembra che ogni pretesto sia buono per eliminare un messaggio forte di giustizia e vicinanza alla famiglia, in particolare in questo momento di tensione dopo l'ondata di intimidazioni al Cairo nei confronti dei Regeni, dei loro avvocati e consulenti", conclude Honsell, ricordando che lo scorso luglio il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione in favore della ricerca della verità e giustizia per Giulio.Critici nei confronti della decisione di Fedriga anche i grillini. "È incomprensibile, stando alle dichiarazioni delle ultime ore, la scelta del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia di far rimuovere lo striscione sul Palazzo della Giunta regionale dedicato alla battaglia di verità e giustizia per Giulio Regeni, proprio adesso tra l'altro che il nostro Paese, anche attraverso l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare, si è stretto unanimemente attorno alla famiglia del ricercatore scomparso tre anni fa al Cairo" sottolinea il deputato M5s Leonardo Salvatore Penna. E aggiunge: " Auspico che nelle prossime ore il Presidente della Regione dove è nato e cresciuto Giulio possa tornare sui suoi passi e attivarsi in questo senso: lo striscione è solo un simbolo, ma se la sua rimozione è sintomo di un disinteresse nella ricerca della verità sull'uccisione in terra straniera di un suo concittadino, è bene che Fedriga lo dica conchiarezza".Compatti invece i leghisti nella difesa del loro Governatore. "Non sarà uno striscione a farci trovare la verità su Giulio Regeni. Le polemiche di queste ore sono solo chiacchiere: i fatti invece dicono che il 30 aprile scorso abbiamo istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta per cercare di fare giustizia, cosa che il Pd non ha fatto, a loro bastava evidentemente uno striscione" sottolinea il sottosegretario all'Ambiente, Vannia Gava, coordinatore della Lega in Friuli Venezia Giulia. Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato Massimiliano Panizzut: "Le strumentalizzazioni sullo striscione di Regeni da parte del Pd dimostrano quanto basso sia il profilo di alcuni esponenti politici. La sensibilità dimostrata dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga sulla vicenda, malgrado le sue posizioni su striscioni e braccialetti fossero ben note, fa notare la differenza tra chi vuole utilizzare una vicenda drammatica e chi invece porta grande rispetto".Uefa e Figc tirate in ballo tengono a precisare di essere estranee a tale decisione. Nessun intervento quindi nella sostituzione dello striscione per Giulio Regeni con alcuni striscioni Uefa Under-21 2019 sul Palazzo della Regione.