La pandemia e la ripresa ​Regioni, aggiornate le linee guida delle attività economiche Con l'aggiunta di alcuni settori, tra cui servizi infanzia

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all'unanimità, l'aggiornamento e l'integrazione alle 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive'.In particolare nella riunione di oggi sono state aggiunte le schede relative a numerosi settori: strutture ricettive all'aperto (campeggi); rifugi alpini; attività fisica all'aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per l'infanzia e l'adolescenza che si aggiungono a quelle rese note in precedenza (ristorazione, attività turistiche-stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive, servizi alla persona-acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, mercati e mercatini degli hobbisti, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche).